Neuer Platz für den Nikolaus vom Altpörtel: Wie berichtet, kann der große gläserne Mann mit dem Rauschebart, der in den vergangenen Jahren – Ausnahme 2019 – im Advent immer vom alten Stadttor auf der Seite zum Postplatz grüßte, aus statischen Gründen in diesem Jahr dort nicht seinen Platz einnehmen. Nun darf er sich doch noch rund um das Fest in diesem Jahr zeigen. Der mit Aufhängung 1400 Kilogramm schwere Nikolaus in Bleiverglasung wird am Freitag von der Firma Merckel im Kulturhof aufgestellt. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. Unser Foto zeigt den Mann in Warteposition noch lässig an die Wand gelehnt.