Es wurden schon etliche vergebliche Anläufe unternommen, das Gelände um den ehemaligen Penny-Markt im Lingenfelder Norden zu entwickeln. Nun gibt es einen neuen Versuch.

Dem Lingenfelder Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) ist durchaus ein gewisser Frust anzumerken, wenn es um den ehemaligen Penny-Markt in der Schwegenheimer Straße geht. „Man investiert Zeit ohne Ende, ist aber abhängig von Dritten“, sagt er. Denn der Ortsgemeinde gehöre dort nichts. Das Gebäude und das angrenzende Gelände seien nach der Schließung des Markts Ende 2014 an Geschäftsmann Thomas Pfirrmann ( Wörth) verkauft worden. Doch einfach einen neuen Lebensmittelmarkt dort anzusiedeln, habe nicht funktioniert. Wegen einer fehlenden Regelung im Flächennutzungsplan hätte dort nur wieder ein Discounter mit beschränkter Verkaufsfläche angesiedelt werden dürfen, was das Gebäude uninteressant für passende Handelsketten machte.

Erst nach der Corona-Pandemie und nachdem es auch einen neuen Flächennutzungsplan gab, der eine größere Verkaufsfläche ermöglichte, kam laut Kropfreiter wieder ernsthaft Bewegung in die Sache. Zwischenzeitlich hatte es Kontakt zu Aldi gegeben, doch der Discounter siedelte sich bekanntlich in Schwegenheim an, das mit seiner Nähe zur B9 und weiteren Einkaufsmöglichkeiten punkten konnte. Dafür wollte die Discounter-Kette Netto einen Markt in Lingenfeld eröffnen. 2024 sind im Gemeinderat von Pfirrmann Pläne vorgestellt worden, wonach er nicht nur die Erschließung von Grundstücken für Doppel- und Kettenhäuser in Richtung der Königsberger Straße umsetzen wollte, sondern durch die Firma Timon auch ein neuer Discounter und angrenzend seniorengerechte Wohnungen gebaut werden sollten. Rund 50 Wohneinheiten sollten entstehen. Die Verhandlungen mit Netto scheiterten allerdings. Die Pläne zerschlugen sich damit ebenso wie das zuletzt von der Ortsgemeinde forcierte Vorhaben, ein Gesundheitszentrum auf dem Areal anzusiedeln. Ein zunächst interessierter Mediziner zog sich zurück.

Wohl keine Seniorenwohnungen

Bürgermeister Kropfreiter macht die gestiegenen Baupreise und ungünstige Zinsentwicklungen, insbesondere seit Beginn des Ukraine-Kriegs, für die Probleme verantwortlich. Dadurch seien die Pläne der Vergangenheit für die potenziellen Investoren unwirtschaftlich geworden. Orts- und Verbandsgemeinde müssten sich keine Vorwürfe machen. „Wir haben immer unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Kropfreiter.

Am Dienstagabend stand das Thema wieder einmal auf der Tagesordnung des Ortsgemeinderats, am Mittwochabend außerdem auf jener des Verbandsgemeinderats. „Nach erneuten Gesprächen mit dem Investor im Beisein der Ortsgemeinde und der Verwaltung wurde ein überarbeitetes Konzept vorgelegt, welches beinhaltet, die Fläche für Einzelhandel im Bereich des ehemaligen Pennymarktes zu reduzieren und die Einrichtungen für Seniorenwohnen durch eine reguläre Wohnbebauung zu ersetzen“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Die Mehrfamiliengebäude mit den seniorengerechten Wohnungen waren ursprünglich westlich eines neu zu bauenden und vergrößerten Discounter-Markts geplant. Nun soll stattdessen das alte Penny-Gebäude stehen bleiben und es könnten im nördlichen Teil auch weitere Einfamilienhäuser entstehen, wie sie nach den alten Plänen nur im südlichen Teil des Geländes vorgesehen waren. Das macht sowohl eine Änderung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Im Strängel“, der 2021 gefasst wurde, als auch eine Änderung des Flächennutzungsplans nötig. Der Ortsgemeinderat stimmte dem geänderten Bebauungsplan am Dienstagabend zu.

Wer kommt in Penny-Gebäude?

Dass die ursprünglich geplanten seniorengerechten Wohnungen wegfallen sollen, ist für Kropfreiter verschmerzbar, da es an anderer Stelle im Ort ebenfalls Pläne für Seniorenwohnen gibt, nämlich in der Straße In den Bellen. Und was passiert mit dem ehemaligen Penny-Markt? „Nach Aussagen des Investors ist auch eine Wiederaufnahme eines Einzelhandelsbetriebs im bestehenden Pennymarkt-Gebäude beabsichtigt“, heißt es in den Unterlagen für den Gemeinderat. Es fänden Gespräche zwischen dem Eigentümer und einem Händler statt, berichtet der Bürgermeister, ohne Namen zu nennen. Ob es sich bei dem Interessenten um den bisherigen Betreiber des Akyildiz-Markts handelt, der vor einigen Wochen sein Geschäft in der Lehrer-Ackermann-Straße geschlossen hat, will dieser auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht bestätigen.