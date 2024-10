In der Domstadt geht im November ein neues Unternehmen an den Start. „Tinka’s Haushaltsbegleitung“ will seine Dienstleistungen ab Mitte des Monats anbieten.

Gründer sind Kristina und Michael Heimbuch. Die Geschäftsidee des Ehepaars besteht darin, vor allem Senioren, Pflegenden und deren Angehörigen Alltagsbegleitung und -hilfe anzubieten. Dazu könnten Unterstützung bei Einkäufen, Haushaltstätigkeiten und Arztbesuche gehören, aber auch Spaziergänge oder Gespräche.

„Unser Ziel ist es, Menschen im Alltag zu unterstützen und ihnen ein würdevolles Leben in ihrer eigenen Umgebung zu ermöglichen“, sagt Michael Heimbuch. Das Paar bezieht einen Standort in der Oberen Langgasse 9. Sein Anspruch ist, schnell und ohne lange Wartezeiten Aufträge erfüllen zu können. Ab dem Betriebsbeginn ist die Firma erreichbar unter Telefon 06232 1004693 oder E-Mail info@tinkashaushaltsbegleitung.de.