Das St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer bekommt einen neuen Ärztlichen Direktor. Ab dem 1. Februar wird der 50-jährige Oliver Niederer diese Position einnehmen. Das hat die Klinik am Donnerstag bekanntgegeben. Niederer, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, löse damit „turnusgemäß nach drei Jahren“ Cornelia Leszinski ab. Die 58-jährige Leszinski war seit Februar 2020 Ärztliche Direktorin, ihr Vorgänger Klaus-Peter Wresch bekleidete dieses Amt allerdings fast zehn Jahre lang bis zu seinem Ruhestand.

Leszinskis Amtszeit fiel mitten in die Sars-Cov-2-Pandemie, in der sie auch durch die Beteiligung an offiziellen Corona-Pressegesprächen der Stadt zum Sprachrohr der Mediziner in der Krise wurde. „Die letzten drei Jahre waren durch die Corona-Pandemie eine ganz besondere Herausforderung. Dass das St.-Vincentius-Krankenhaus dies so gut gemeistert hat, ist auch ihr besonderer Verdienst“, würdigte Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung, Leszinskis Arbeit.

Leszinski bleibt städtische Fachberaterin

Die Chefärztin für Allgemein- und Viszeral-Chirurgie werde sich demnach weiterhin als Fachberaterin der Stadt Speyer für die Bürgereinsetzen. Ihr Nachfolger am „Vincenz“ Niederer ist seit 2019 Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. Der Wahl-Speyerer ist Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin. Er leitet die 16 Betten zählende Intensivstation mit Weaning-Zentrum. Stellvertretender Ärztlicher Direktor bleibt Gerald Haupt, Chefarzt der Klinik für Urologie.