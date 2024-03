Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang des Jahres ist Karina Wicke neue Vorsitzende des Speyerer Jugendstadtrats. Für das Amt fühlt sich die 16-Jährige gut gerüstet und hat schon Themen im Kopf, die sie in Speyer verbessern will. Sie weiß aber auch, was sie an der Domstadt hat.

Verantwortung zu übernehmen ist Karina Wicke nicht fremd. Am Hans-Purrmann-Gymnasium, wo sie die elfte Klasse besucht, hat sie gleich mehrere Ämter inne: Kurssprecherin, Jahrgangssprecherin,