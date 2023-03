Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neueste Vorgaben anlässlich der Corona-Pandemie gehen nicht spurlos an den Vereinen vorbei. Auf dem Sportplatz und in der Halle gelten seit Montag strengere Vorgaben, die nicht nur auf Gegenliebe stoßen.

In den sogenannten Allgemeinverfügungen regeln Städte und Kreise unter anderem die Bedingungen für Training und Wettkampf auf Sportanlagen und in den Sporthallen. In Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis