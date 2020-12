Im Glockenturm standen verschiedene Kameras, einige Lampen, in zwei weiteren Türmen waren zusätzliche Mikrophone positioniert: Technisch war die Aufnahme der Glocken des Speyerer Doms durchaus aufwändig und fast wäre sie an einem hartnäckigen Laubbläser gescheitert. Aber nun sind die Videos und Tonaufnahmen fertig und Online abrufbar.

Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller haben zusätzlich eine Art Erklär-Video gedreht, in dem sie das Geläut vorstellen. So zeigen sie in welchem Turm die Glocken überhaupt hängen und was das Speyerer Geläut ausmacht.

Mit ihm ist nämlich ein seltenes historisches Großgeläut erhalten geblieben, da keine der Glocken zu Kriegszeiten eingeschmolzen wurde.

In den Aufnahmen sind die Glocken gemeinsam zu hören: im historischen Großgeläut und im Läuten aller Glocken (Plenum).

Zusätzlich wurde jede Glocke einzeln aufgenommen. Da die Tonspuren gleichzeitig abspielbar sind, kann sich jeder Nutzer der Website selbst als Glöckner betätigen und mit einer Art „Glocken-Mischpult“ sein eigenes Geläut zusammenstellen.

Vor einem Jahr bereits wurde eine neue Läuteordnung für die unterschiedlichen liturgischen Anlässe und Zeiten im Kirchenjahr erstellt und umgesetzt.

Derzeit läuten auch die Glocken des Doms täglich um 19.30 Uhr zum ökumenischen Gebet in der Corona-Zeit. Das wird auch in den Adventsandachten (siehe unten) gebetet.

Link