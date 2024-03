Coworking-Anbieter Goodspaces aus Karlsruhe ist in seiner „Rheinvilla“ in der Speyerer Hafenstraße mit einem neuen Veranstaltungsformat an den Start gegangen.

Die Reihe „GoodWork MeetUp“ folgt nach Firmenmitteilung auf erfolgreiche Afterwork-Veranstaltungen im vorigen Jahr. Sie richte sich insbesondere an Selbstständige aus Speyer und Umland, die sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten. „Wir freuen uns darauf, inspirierende Veranstaltungen anzubieten und Menschen aus Speyer zusammenzubringen, die sich für persönliches und berufliches Wachstum interessieren“, wird Lorina Brugger als zuständige Managerin der Rheinvilla zitiert.

Den Auftakt in der denkmalgeschützten früheren Erlus-Villa machte ein Termin zum Thema Yoga. Am Donnerstag, 11. April, folgt ein Vortrag von Oliver Piller über psychologische Sicherheit in Organisationen. An den kostenlosen Treffen können laut Goodspaces alle Interessierten teilnehmen; sie seien nicht ausschließlich auf Selbstständige zugeschnitten.

Weitere Auskünfte über das neue Angebot am Rheinufer gibt es bei Lorina Brugger unter E-Mail rheinvilla@goodspaces.de. Anmeldungen erfolgen über das goodspaces.de-Internetangebot. Angekündigt sind vier weitere Termine in diesem Jahr. Nach dem 11. April stehen noch der 6. Juni („Flow: Der Weg zum inneren Gleichgewicht“), der 12. September („Energieraum Wald und Nervensystem“) sowie der 10. Oktober („Bessere Meetings: Methoden für Spaß und Effizienz“) auf der Goodspaces-Liste.