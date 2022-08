Die Stadt Speyer hat am Dienstag das Rheinuferfest, ein „neues Highlight im Veranstaltungskalender“ angekündigt. In einer Pressemitteilung am „Rheinkilometer 399“ verortet, soll sich das Festgelände am Helmut-Kohl-Ufer vom Platz der Stadt Kursk bis zum Alten Hammer erstrecken. Erstmals ausgetragen wird das Rheinuferfest demnach bereits vom Freitag, 2. September, bis Samstag, 3. September. „Gerne möchten wir die Stadt näher an den Fluss bringen – ein Fest an der Uferpromenade erschien uns dafür besonders passend“, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Grund für den Standort Rhein, der als einer der wichtigsten Wasserstraßen Europas gilt. Das Programm besteht, neben der kulinarischen Verpflegung lokaler Anbieter, vor allem aus Live-Musik und Latino-Tanzkursen zum Schnuppern für Kinder und Erwachsene. Das vollständige Angebot und der genaue Programm-Ablauf sind auf der Website der Stadt Speyer zu finden.