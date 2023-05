Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt will bloß noch halb so viele Menschen wie geplant in der Butenschönstraße unterbringen. Darüber hinaus sollen Speyer nur noch so viele Asylbewerber zugewiesen werden, wie vorhandene Plätze frei werden, fordert die Oberbürgermeisterin. Sie sieht „die Grenze der Belastbarkeit“ erreicht.

In Bezug auf die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden wählte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Freitag gegenüber der RHEINPFALZ deutliche Worte: