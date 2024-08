Die Aktion „Balsam für die Seele“ mit Gemeindeschwester plus Heidi Gangkofner auf dem Speyerer Friedhof geht in die nächste Runde. Wie die Stadt mitteilt, stieß die Plauderbank in der Friedhofsallee auf großes Interesse. Dort können Interessierte seit Juli gemeinsam mit der Gemeindeschwester über die Themen Geburt, Leben, Sterben, Tod und Trauer reden. „Viele möchten einfach nur mit jemandem sprechen, das ergibt sich oft ganz spontan. Gerade ältere Menschen sind oft einsam und freuen sich, wenn sie jemanden finden, der ihnen zuhört“, hatte die Gemeindeschwester plus im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt.

Wegen des Zuspruchs sind nun laut Stadt weitere Termine auf der Plauderbank für Freitag, 9. August, 9 bis 11 Uhr, Mittwoch, 14. August, 15 bis 17 Uhr und Freitag, 30. August, 9 bis 11 Uhr, geplant. „Es ist schön zu sehen, dass dieses Angebot so großen Anklang findet. Der Speyerer Friedhof und insbesondere das Angebot der Gemeindeschwester plus schaffen eine angenehme Atmosphäre, um im wahrsten Sinne über Gott und die Welt zu plaudern“, sagt Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne).

Auf dem Friedhofsgelände seien zudem neue Sitzbänke hinzugekommen: „Diese laden zum Verweilen ein und können sowohl in schweren als auch heiteren Momenten Raum für Begegnungen schaffen“, wird Münch-Weinmann zitiert. Insgesamt sechs Bänke im Wert von rund 4400 Euro habe die Friedhofsverwaltung auf dem Friedhofsgelände verteilt aufgestellt. Manfred Mussotter, ehemaliges Stadtratsmitglied, habe der Stadtverwaltung für die Errichtung von Sitzbänken auf dem Gelände des Friedhofs eine private Spende übermittelt. „Manfred Mussotter engagiert sich schon seit Jahren für die Gestaltung des Friedhofs wie beispielsweise den Glockenturm, der heute nicht mehr wegzudenken ist“, freut sich die Beigeordnete.