In der Innenstadt gibt es viele Tauben, deren Kot Gebäudesubstanz in Mitleidenschaft ziehen kann. Die Stadt lässt deshalb an eigenen Immobilien teilweise Schutznetze anbringen. Dieser Tage war unter anderem die Alte Münz von 1749 an der Reihe. „Die vorhandene Taubenabwehr war defekt“, erklärt Stadtsprecherin Annika Siebert auf Anfrage. Ein Kranwagen war nötig, damit ein Experte den Giebel in luftiger Höhe mit einem neuen Netz versehen konnte. Kosten: 5071 Euro. Zudem waren neue Netze für den Eingangsbereich des Stadthauses plus Instandsetzung des dortigen elektronischen Taubenabwehrsystems bestellt (4813 Euro). Für die Fassade des Verwaltungsgebäudes Große Himmelsgasse 10 fielen 9367 Euro an.