Seit dieser Woche hat Speyer neue Tüv-Prüfstelle. Ingenieur Cladius Kuntz und Sachverständige Katarina Kölbl haben expandiert. Das Angebot ist groß – mit einer Besonderheit.

Am Montag ging es los für den Betrieb in der Brunckstraße. „Die Zusage kam sehr kurzfristig“, sagt Geschäftsführer Kuntz. Dafür sei der Start in Ordnung gewesen: „Wir haben es noch nicht so stark beworben.“ In Maxdorf und Wiesloch betreibt das Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigshafen bereits zwei Prüfstellen. Warum fiel die Entscheidung zusätzlich noch auf Nummer drei in der Domstadt? „Wir haben bereits Kunden hier“, erklärt der Ingenieur.

Von Gutachten für Lkw oder Sonderfahrzeuge, über Unfälle bis zu Gerichtsgutachten biete man vieles an. „Das Spektrum ist groß“, sagt Kuntz. Eine Besonderheit seien Oldtimer-Gutachten: „Das ist eine Sache für sich“, findet er. Bei den Wagen aus den 50er oder 60er-Jahren müsse auch er das eine oder andere nachlesen. „Ich bin nicht damit aufgewachsen“, erklärt er. Neben technischen Gutachten gehören auch Prüfungen zum Geschäft. Fünf Prüfingenieure und drei Sachverständige arbeiten in Speyer, erklärt Kuntz, der das Unternehmen im 18. Jahr führt. „Ich komme aus der Unfallanalyse und der Rekonstruktion“, erzählt er.

Die Arbeit als Prüfingenieur sei für ihn ein Traumjob, weil er „den Menschen helfen kann“. Es gehe schließlich darum, dass Fahrzeuge „in technisch einwandfreiem Zustand auf der Straße sind“. Zudem wolle er den Menschen die Angst nehmen, dass ihr Wagen einen Mangel habe. „Es geht dabei ja um ihre Sicherheit“, stellt Kuntz klar. Geöffnet ist in der Brunckstraße zunächst für Prüfungen an drei Tagen in der Woche: montags von 9 bis 15 Uhr, donnerstags (14 bis 18.30 Uhr) und freitags (9 bis 14 Uhr). Technische Gutachten seien auch außerhalb dieser Zeit möglich. Perspektivisch plane man, die Öffnungszeiten zu erweitern.