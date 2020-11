In dieser Woche sind die Glasflügeltüren des Speyerer Bahnhofs ausgetauscht worden. Die alten waren häufig defekt gewesen. Das Geld dafür stammt laut Bahn aus einem Konjunkturpaket des Bundes. Für zwölf Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und dem Saarland fließen demnach 2,3 Millionen Euro.

Neben den Türen geht es in Speyer um eine Erneuerung der Beleuchtung und Deckenbefestigung in der Empfangshalle, um Dachabdichtungen an den Bahnsteigen sowie die komplette Neuausstattung von Sitzmobiliar, teilt die Bahn mit. „Die Arbeiten laufen.“ In der Pfalz profitieren auch Ludwigshafen – mit einem ähnlichen Arbeitspaket wie Speyer – und Frankenthal. Das Bundesverkehrsministerium ermöglicht die Arbeiten laut Mitteilung mit Geld aus einem im August gestarteten Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe. Es ist Teil eines Konjunkturpakets zur Wirtschaftsstärkung und Milderung der Corona-Folgen.