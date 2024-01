Ein noch immer relativ seltenes, aber doch inzwischen häufiger werdendes Himmelsphänomen haben Menschen in den vergangenen Tagen in Speyer und Umland beobachtet: Lichtpunkte, die einige Minuten nach Sonnenuntergang wie Perlen an einer Kette aufgereiht über den Himmel ziehen. Der wolkenlose Himmel am Dienstagabend hat es zum Beispiel in Speyer-West ermöglicht, nicht nur die Lichtpunkte mit bloßem Auge zu entdecken, sondern auch Fotos davon zu machen.

Die Erklärung für das Phänomen heißt „Starlink“. Damit ist die noch im Aufbau befindliche, aber schon in Betrieb gegangene Satellitenkonstellation von SpaceX-Chef Elon Musk bezeichnet. Die Kleinsatelliten – derzeit sind nach Firmenangaben mehr als 5200 in einer Erdumlaufbahn – stellen Nutzern auch an abgelegenen Orten Internet-Verbindungen bereit.

Der Start Tausender weiterer Starlink-Satelliten ist geplant. Kurz nach einer solchen Inbetriebnahme von meist mehreren Dutzend Erdtrabanten, wohlgemerkt mit einer einzigen Rakete, sind diese um den Sonnenuntergang oder -aufgang herum für einige Zeit sichtbar. Vorausgesetzt, der Himmel ist wolkenlos und die Flugbahn führt über den eigenen Ort. Darüber, ob dem so ist, informiert diese Webseite: https://findstarlink.com Für Speyer lohnt sich die Abfrage auch in den kommenden Tagen noch.