Die Gemeinde Harthausen investiert in die Außenbereiche der Kita „Bachhüpfer“ und der Kita St. Dominikus. Auf Beschluss des Rates gibt es neue Spielgeräte.

Einstimmig hat das Gremium beschlossen, für die Außenanlage der im früheren Pfarrheim provisorisch eingerichteten kommunalen Kita „Bachhüpfer“ das Spielgerät „Krümelnetz“ anzuschaffen und die Montagearbeiten zu vergeben. Gesamtkosten: rund 12.000 Euro. Parallel wurde der Kauf eines 3000 Euro teuren Trampolins beschlossen und dessen Montage beauftragt. Preis: fast 2500 Euro.

Begründet wurde die Anschaffung mit den bisher nur eingeschränkten Spielmöglichkeiten draußen: Nur ein Sandspielkasten, ein Häuschen und eine Nestschaukel seien derzeit vorhanden. Die neuen Geräte wurden von Kitaleitung, Elternausschuss und Verwaltung ausgesucht.

Neue Schaukel für Kita St. Dominikus

Aufgerüstet und teils neu ausgerüstet wird auf einstimmigen Beschluss auch der Außenbereich der Kita St. Dominikus in Harthausen. Insgesamt rund 25.000 Euro werden dafür ausgegeben. Unter anderem muss für rund 10.000 Euro die alte Krokodilschaukel durch eine neue ersetzt werden. Für weitere Spielgeräte samt Montage, weitere Sonnenschirme, drei neue Weidetipis und den nötigen Sandaustausch im Sandkasten fällt der übrige Betrag an.

Für den „seit Jahren ungepflegten“ Vorgarten der Kita St. Dominikus an der Seite zur Ludwigstraße hat die SPD-Fraktion eine Neukonzeption beantragt. Zunächst soll der Bauhof das Unkraut entfernen und die Fläche säubern. Die Verwaltung wird dann Vorschläge zur künftigen Nutzung als Diskussionsgrundlage vorlegen.

Die SPD fordert konkret, dass Maßnahmen mit geringem Pflege- und Unterhaltungsaufwand umgesetzt werden, und will wissen, ob der Bereich als Spiel-, Lern- oder Projektfläche möglich und sinnvoll wäre. Sie geht außerdem davon aus, dass Ideen und Wünsche der Kitaleitung und der Mitarbeitenden sowie der Eltern (repräsentiert durch den Elternbeirat und/oder den Förderverein) in die Planung einbezogen werden. Hochbeete oder Parkplätze wurden als Optionen für die Nutzung im Rat genannt.