Seit Dezember ist Sarina Dunger Leiterin des Speyerer Tierheims. Neu sind ihr die Einrichtung und auch manche Aufgaben nicht. Sie erzählt über die schönen Seiten ihres Berufs, schwere Entscheidungen – und warum es angenehm ist, auch mal Nein zu sagen.

Im Juli 2020 beendete Sarina Dunger ihre Ausbildung zur Tierpflegerin im sachsen-anhaltinischen Stendal und heuerte kurz darauf in Speyer an. Mitten in der Corona-Hochphase – es gibt leichtere