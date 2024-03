Entwicklungen und Technologien aus der Raumfahrt haben längst großen Einfluss auch auf das Leben auf der Erde. Das Technik-Museum Speyer thematisiert das in einer Sonderausstellung in der Raumfahrthalle. Die RHEINPFALZ stellt vier der mehr als 40 Exponate vor.

Seit Freitag kann im Technik-Museum in Speyer eine Sonderausstellung erkundet werden. Ihr Titel: „All.täglich“. Es handelt sich um eine Wanderausstellung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Raumfahrtagentur und deren Initiative Innospace, die an mehreren Orten bundesweit gezeigt wird. Sie ist im regulären Eintrittspreis des Museums enthalten und bis Sonntag, 24. November, zu sehen.

Die Ausstellung hat eine Kernbotschaft: Forschungen für die Raumfahrt und im Weltraum sind Schlüssel zu Innovationen, die auch für das alltägliche Leben auf der Erde vielfältige Nutzungsmöglichkeiten haben. Diese Botschaft wird anhand der folgenden Themenfelder mit mehr als 40 konkreten Beispielen verdeutlicht: Wohnen und Arbeiten, Gesundheit und Ernährung, Reisen und Freizeit, Mobilität und Kommunikation sowie Wissen und Bildung. Hier vier Beispiele:

Die Unermüdlichen Robotertechnik Foto: Moal

In vielen Bereichen der Industrie werden immer mehr Roboter eingesetzt, zum Beispiel im Automobilbau oder in der Medizin. Die Grundlagen dafür wurden in den 1990er-Jahren im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt geschaffen, hieß es bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag. Uneigennützig war dieses nicht tätig: Ziel war, einen leichten „Handlanger“ für den Einsatz an Bord einer Raumstation zu entwickeln und Astronauten zu entlasten. In der Speyerer Ausstellung ist der Greifarm eines Roboters zu sehen.

Die schnelle Muckibude Rücken-Retter Foto: Moal

Was für die Gesundheit der Astronauten nützlich ist, kann auch für die Gesundheit der Menschen auf der Erde von Bedeutung sein. Das Trainingsgerät „Galileo“ wurde für die internationale Raumstation ISS entwickelt. Es sollte Astronauten, deren Muskulatur und Knochen in der Schwerelosigkeit unterfordert sind, helfen, in Bewegung zu bleiben. Die Muskelaktivität eines 10.000-Meter-Laufes kann mit diesem Gerät in weniger als zehn Minuten erreicht werden. Das Gerät hilft zudem Kindern mit der Glasknochenkrankheit dabei, den Rollstuhl zu verlassen, und kommt in Fitnessstudio und im Reha-Bereich zum Einsatz.

Der Rücken-Retter Trainingsgerät Foto: moal

Astronauten leiden im All unter Rückenschmerzen infolge der Schwerelosigkeit. Die in Speyer ausgestellte Technologie „sonsoSens“, die zur Milderung dieser Schmerzen entwickelt wurde, kommt zur Diagnose und Vorbeugung von Schmerzen auch bei Patienten auf der Erde zum Einsatz.

Die Teile-Beschleuniger Satellitentechnik Foto: moal

Um ein Handy herzustellen, braucht man Teile aus fast allen Teilen der Welt. Diese Teile werden oft Tausende Kilometer mit Schiffen transportiert. Für die Optimierung internationaler Frachtrouten ist die an einer weiteren Ausstellungsstation thematisierte Satellitentechnik wichtig.