Noch in dieser Woche soll die Solaranlage in Betrieb gehen, die die Stadtwerke (SWS) auf dem Dach des neuen Jugendherberge-Anbaus in der Geibstraße angebracht haben. Sie sei mithilfe eines neuen Systems aus Italien montiert worden, teilt der kommunale Versorger mit: Die Module seien seien auf Betonfertigteile montiert worden, um eine Kombination aus Gründach und Photovoltaik zu ermöglichen. „Nur so ist eine maximale Solarstromernte von circa 10.000 Kilowattstunden pro Jahr möglich.“ Die Jugendherberge habe die Anlage von den SWS gepachtet und nutze sie zur Eigenstromerzeugung. Investitionskosten: rund 12.000 Euro. Der Anbau der Jugendherberge mit 60 zusätzlichen Betten soll zum 1. September in Betrieb gehen und am 30. September der Öffentlichkeit vorgestellt werden, so der Verantwortliche Jacob Geditz über das 3,8-Millionen-Euro-Projekt.