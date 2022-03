Heute erscheint die neue Single „Nacht“ mit dem ersten Musikvideo von Dominic Plein aka Splines.

Am 4. März erscheint die neue Single „Nacht“ mit dem ersten Musikvideo von Dominic Plein aka Splines.Worum geht es in „Nacht“? „,Nacht’ ist eine Anspielung auf die gleichnamige Szene in Goethes Tragödie ,Faust, Erster Teil’, in der Faust an seinem Menschsein verzweifelt, weil er nicht in der Lage ist, hinter die Fassade der Natur zu sehen und ihr Inneres zu fassen. In meiner neuen Single verarbeite ich verschiedene Szenen und begleite Faust durch seine Gefühlswelt auf einer Reise hin zu einer hoffnungsvolleren Perspektive als Faust sie selbst auf sein Leben hat. Themen sind unter anderem Fausts Suizidversuch, seine Rettung durch Kindheitserinnerungen, seine pantheistischen Naturerfahrungen und eskapistischen Ausrufe, das Gegenspiel zwischen Mephisto und Gott sowie meine Perspektive auf Fausts Erleben dieser wundervollen Welt. Ich überlasse es der Hörerschaft, eine eigene Interpretation von Faust und meinem Song anzustellen.“

Insgesamt hat die Produktion des Songs und des Musikvideos (mit Pausen) ein ganzes Jahr in Anspruch genommen. Das Musikvideo hat Splines im Sommer des vergangenen Jahres aufgenommen, unter anderem im Treppenhaus des Gymnasium am Kaiserdom sowie unten am Rhein. Kamera-Gimbal und Lichter konnte er dankenswerterweise beim Offenen Kanal in Speyer ausleihen.

Die Single „Nacht“ ist ab 4. März auf allen gängigen Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Music, Tidal und anderen) verfügbar. Das Musikvideo wird am 4. März auf dem YouTube-Kanal von Splines publiziert, der unter folgendem Link öffentlich erreichbar ist: https://youtube.com/splines.

splines.me