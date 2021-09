Dominic Plein aus Speyer veröffentlicht am 17. September seine zweite Single auf Streaming-Diensten wie Spotify, iTunes und anderen.

Schon längere Zeit wollte Dominic Plein einen politischen Song schreiben und habe dies nun mit „Carry on as usual“ in die Tat umgesetzt. Inspiriert vom Sachbuch „Vom Ende der Klimakrise: Eine Geschichte unserer Zukunft“ von Luisa Neubauer und Alexander Repenning hat er angefangen, die aus seinem Engagement für den Klimaschutz resultierenden Gedanken niederzuschreiben und einen Song zu produzieren. Es geht um das Unverständnis dem politischen Tagesgeschehen gegenüber, in dem Klimaschutz oft halbherzig angegangen wird und nur schleppend umgesetzt wird. Er sagt: „Wissenschaftler aus aller Welt warnen vor gravierenden Folgen und dennoch werden Gesetzte zugunsten der großen Lobbys verabschiedet, die nicht unbedingt Klimaschutz an erster Stelle sehen wollen. Ich bin eher ein optimistischer Mensch, aber beim Thema Klimakrise fehlt mir einfach das Verständnis für die Ignoranz und den teils fehlenden Willen, nun endlich anzupacken.“ Dementsprechend falle „Carry on as usual“ thematisch auch eher pessimistisch aus und hat primär als Ziel, die Aufmerksamkeit für die Klimakrise allgemein zu verstärken.

Kurze Biografie

Unter dem Namen „Splines“ schreibt und produziert Dominic seine Songs. Im Rahmen von Musikwettbewerben wie „Keys’n bands on stage“ konnte er bereits zweimal den ersten Platz für sich entscheiden und mit seinen eigenen Kompositionen und souveränen Auftritten das Publikum begeistern. Nach zahlreichen Cover-Songs auf YouTube folgte im August 2021 seine Debütsingle „One Heart“ auf Spotify und Co. Seine zweite Single „Carry on as usual“ befasst sich mit dem Thema Klimaschutz und ist ab Freitag verfügbar.

Seit er mit acht Jahren das erste Mal Keyboardunterricht nahm, begleitet ihn die Musik täglich durch sein Leben. Und so verarbeitet Dominic in seinen deutsch- und englischsprachigen Songs alltägliche Erlebnisse, Eindrücke und Gefühle. Dabei vermischen sich Elemente aus den 70er- und 80er-Jahren mit modernem Pop. Warme Synthesizer-Sounds treten sowohl markant im Vordergrund als auch im Hintergrund in Form von Pads auf. Zusammen mit orchestral klingenden Streichern, perkussiven Elementen, E-Pianos mit Tremolo-Effekten und satten Bässen schafft Dominic seinen ganz eigenen Sound mit eingängigen Melodien und ausgefeilter Lyrik.

Kontakt