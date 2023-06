Das öffentliche städtische Leben konzentriert sich in Speyer seit jeher rund um den Dom. Selbst bei großer Hitze weht dort – zwar nicht immer, aber doch oft – ein laues Lüftchen. Und seit Neuestem gibt es an jenem Hotspot, genauer gesagt neben der VRNnextbike-Station, immer, wirklich immer, Luft für alle Pedalritter. Der Dank für die nigelnagelneue Servicestation für Fahrradfahrer – am 7. Juni, also zum Start des Stadtradelns, ist sie in Betrieb gegangen – gebührt der Initiative Sattelfest. Bei der gleichnamigen Veranstaltung, 2022 zum dritten Mal aufgelegt, sind nicht wenige Spenden zusammengekommen für die gute Sache, berichtet Helmut Back. Der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Speyer hat das Sattelfest mitbegründet, das vom PWV und dem Verein Inspeyered gemeinsam getragen wird. Der ADFC und Inspeyered haben jeweils 500 Euro draufgelegt und so war der Kauf der Servicestation für fast 3000 Euro möglich.

„Die Servicestation haben wir bei der Caritas bestellt, in deren Werkstätten wird sie hergestellt“, informiert Back. Außer Luft für die Reifen bietet diese auch verschiedene Werkzeuge, um am Rad lockere Teile zu fixieren. Die Idee zu der Station hatten Tom Kemmer, Lehrer am Schwerd-Gymnasium, und Bernd Hintermayr vom PWV, wie Back erklärt.

Von wegen Servicewüste Deutschland: Mindestens im Dunstkreis des Doms gibt es mit der Servicestation nun eine Oase für Fahrradfahrer, ob Touristen oder Einwohner von Stadt und Umlandgemeinden.