„Frühlingsreigen“ heißt das 2,11 mal 5,60 Meter große Bild des Speyerer Künstlers Klaus Fresenius, das im Rahmen der Aktion „SchaufensterKunst“ nun im leer stehenden Geschäft in der Wormser Straße 8 (ehemals Stoffhaus) zu sehen ist. Fresenius hat es im Juni 1999 geschaffen, inspiriert von Strawinskys Ballettmusik „Le Sacre du Printemps“. Mittlerweile sind an 27 Orten in der Innenstadt in Schaufenstern Kunstwerke von Künstlern der Region zu sehen. Darunter sind vier leer stehende Geschäftsräume.

Ausgerechnet die Maximilianstraße ist bei den öffentlich einsehbaren Kunstorten etwas unterbelichtet. Schon vier Verkäufe von Kunstwerke sind bekannt geworden. Wie Kulturbürgermeisterin Monika Kabs und Kulturfachbereichsleiter Matthias Nowack sagen, werde in Kürze ein Flyer mit einem Plan der Stationen der „SchaufensterKunst“ erscheinen.

Neben den bislang auf dieser Seite vorgestellten Kunstorten zeigt nun Dieter Ulrich seine Werke im TUI ReiseCenter, Ludwigstraße 1A/Am Königsplatz, Jochen Frisch in der Maximilianstraße 18, Margarete Stern auch bei Leyla Sahin, Marienstraße 19, Bernhard Staudenmayer in Schramms Kaffeerösterei, Gilgenstraße 31, Martin J. Eckrich in der Wormser Straße 12 und Oliver Schollenberger in der Maximilianstraße 83.