Die Stadt will eine Satzung einführen, in der Planung und Durchführung aller städtischen Veranstaltungen neu geregelt werden. Dazu zählt etwa auch der Weihnachtsmarkt. Mit dem Papier kommen mehr Regeln auf alle Beteiligten zu, wie etwa das Verbot von Einweggeschirr. Die Stadt erhofft sich mehr Rechtssicherheit – aus Angst vor einem Szenario wie einst in Mainz.

August 2014: Das Verwaltungsgericht kippt das Auswahlverfahren der Landeshauptstadt für die Stände auf dem Weihnachtsmarkt und bezeichnet es als „rechtswidrig“,