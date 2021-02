Im Kulturhof Flachsgasse ist eine rote Bank aufgestellt worden. Die Aktion wurde von der Gleichstellungsstelle in Kooperation mit dem Freundeskreis der Stadt Ravenna und der Malerwerkstatt der Schule im Erlich verwirklicht, teilt die Stadt mit. Sie ist Teil des Projekts „La Panchina Rossa“, übersetzt „Die Rote Bank“, das 2014 in Turin in Italien gestartet wurde. „Weitere Städte folgten, darunter auch die Speyerer Partnerstadt Ravenna“, so die Mitteilung. In Deutschland seien auch Potsdam und Freiburg dabei.

Die Bänke sollen für das Thema geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisieren. Das passe zur Aktion „One Billion Rising“ am Sonntag, dem Valentinstag, an dem sich ab 18 Uhr auch Speyer beteiligt. Ute Schramm, Leiterin der Malerwerkstatt, hat dieses Thema in der Gestaltung der Bank sichtbar werden lassen: Die Holzmaserung wird auf der Rückenlehne farblich „gewaltsam“ gebrochen. Prominente unterstützen die Aktion mit Statements. Diese sind im Internet unter www.speyer.de/rotebank veröffentlicht.

Dort steht auch die Adresse, an die Bürger Solidaritätsbekundungen „mit oder ohne Bank“, so die Stadt, schicken können. Die Initiatoren: „Durch bewusstes Platznehmen auf der Bank wird den Betroffenen verdeutlicht, dass sie nicht alleine sind.“