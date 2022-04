Welche städtischen Räume dürfen von welchen Parteien genutzt werden? Diese Frage war im Wahlkampf 2019 aufgekommen, nachdem die Stadt der Wählergruppe Schneider eine beantragte Kundgebung in der Jugendförderung verweigern wollte. Jetzt legt die Stadtverwaltung nach mehreren Beratungsrunden eine neue Nutzungsordnung vor. Der Ältestenrat wird damit in seiner Sitzung am Dienstag, 5. April (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) befasst, der Stadtrat soll die endgültige Entscheidung treffen.

In Bezug auf Repräsentationsräume im Rathaus wird folgende Formulierung vorgeschlagen: „Für Veranstaltungen von Parteien und politischen Gruppierungen erfolgt keine Überlassung von Räumen.“ Wie bisher würden den Ratsfraktionen aber Räume für die interne Arbeit überlassen. Auch bei weiteren städtischen Räumlichkeiten gelte ein Überlassungsverbot für politische Parteien und Gruppierungen – Ausnahmen: die Stadthalle und für die Maikundgebung die Walderholung. Die Vermietung setze jedoch die Anerkennung der Antidiskriminierungsagenda der Stadt voraus.

Villa Ecarius wird nicht geöffnet

Für Veranstaltungen Dritter gänzlich ausgeschlossen werden in dem Entwurf die Villa Ecarius, die Musikschule sowie der Sitzungsraum des Seniorenbüros. Im Rathaus würden nur in Ausnahmefällen überhaupt externe Veranstaltungen zugelassen, „die der besonderen Würde dieser Räumlichkeiten entsprechen“. Für Stadthalle, Haus der Vereine, Quartiersmensa, Mehrgenerationenhaus und Schul- und Sporträume wird auf jeweils gesonderte Nutzungsordnungen verwiesen.