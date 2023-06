Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der geplanten neuen Rettungswache in Speyer geht es in kleinen Schritten voran. Eine Gesetzesänderung wirkt sich positiv auf die Beteiligung der Stadt an der Finanzierung aus. Wann es mit dem seit Jahren geplanten Bau losgeht, ist allerdings nach wie vor nicht klar.

Eine „große Rettungswache“ soll auf dem Gelände an der Ecke Paul-Egell-/Rulandstraße neben dem Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus entstehen. Die Größe des Gebäudekomplexes