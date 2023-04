Die Stadt Speyer startet eine Veranstaltungsreihe „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“. Damit sollen im Vorfeld der Kommunalwahl 2024 Politikerinnen motiviert werden, sich für den Stadtrat aufstellen zu lassen und in Ausschüssen aktiv zu werden. Denn noch immer sind Frauen in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert, auch in Speyer.

Die städtische Gleichstellungsstelle und die Beteiligungsbeauftragte stehen hinter der Reihe, die kommende Woche beginnt. Sie setzt beim Befund an, dass es Frauen in manchen Bereichen noch heute schwerer haben als Männer. Um dem entgegenzuwirken, sollen Frauen anlässlich der Kommunalwahl 2024 zur Kandidatur für den Stadtrat und seine Ausschüsse motiviert werden. „Die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen ist in allen Bereichen gewinnbringend“, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie wisse um die Besonderheit, in Speyer einem Stadtvorstand aus vier Frauen vorzustehen. Schon in den weiteren politischen Gremien dominierten jedoch vielfach Männer. Auf Landes- und auf Bundesebene sehe es nicht besser aus.

Gleichstellungsbeauftragte Lena Dunio-Özkan und Beteiligungsbeauftragte Sabrina Albers haben die Veranstaltungsreihe konzipiert. Sie beginnt mit einem „Speed-Dating“ mit Stadträtinnen am Dienstag, 25. April. Dabei könnten Fragen zur Arbeit im Stadtrat beantwortet werden. Außerdem gehe es ums Netzwerken – wie bei den beiden anderen Terminen auch: Ein „Frauenpolitischer Rathausrundgang“ am Samstag, 13. Mai, soll Wissen über Kommunalpolitik vermitteln. Ein Picknick ist als Rahmen für den dritten Termin am Mittwoch, 21. Juni, geplant. Er trägt den Titel „Es muss nicht gleich der Stadtrat sein: Über die Arbeit in den Ausschüssen“. Es geht um die Untergremien des Stadtrats, in denen wichtige Sacharbeit geleistet wird. Es seien noch weitere Termine in Aussicht, um auf die Bedürfnisse der Frauen einzugehen, so die Stadt. Ein Rhetorik-Seminar ist laut Dunio-Özkan eine Option.

Es hängt nicht nur an der Quote

„Wir müssen die Geschlechterrollen überwinden“, sagte Oberbürgermeisterin Seiler. Die Anzahl an Männern in politischen Ämtern sei höher als die der Frauen. Dies sei vor allen Dingen im Bauausschuss der Fall. Seiler ist es ein Anliegen, dass Frauen in der Politik selbstverständlich werden. 2019 habe der Frauenanteil im Stadtrat bei rund 37 Prozent gelegen und damit im vorderen Bereich der pfälzischen kreisfreien Städte. Das sei schon ein Anstieg gegenüber 2014 gewesen. Seit 2019 sei der Anteil nach verschiedenen Wechseln im Rat erstmals über 40 Prozent gestiegen.

Allein mit dem Blick auf die Quote sei es aber noch nicht getan: „Wir haben mit Klischees und den immer noch herrschenden Machtstrukturen zu kämpfen“, betonte die Oberbürgermeisterin. Die Veranstaltungsreihe sei ein Baustein, um auf kommunaler Ebene etwas dagegen zu tun.

Termine

Speed-Dating mit Stadträtinnen am Dienstag, 25. April, 18.30 Uhr

Frauenpolitischer Rathausrundgang am Samstag, 13. Mai, 10.30 Uhr

Picknick zur Arbeit in Ausschüssen am Mittwoch, 21. Juni, 17.30 Uhr