Nach einer gut halbjährigen Vakanz ist die Stelle der Persönlichen Referentin im Büro von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wieder besetzt – zunächst kommissarisch.

Neue Leiterin des OB-Büros soll Sabrina Albers (44) werden, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Ab dem 1. August besetze sie die Stelle kommissarisch, im September solle der Personalausschuss über die endgültige Besetzung entscheiden. Albers ist als Verwaltungsangestellte seit 2022 in Diensten der Stadt und besetzt die damals neu geschaffene Stelle für Bürgerbeteiligung. Dieser Aufgabenbereich werde durch sie „weiterbetreut, bis eine Nachfolge gefunden ist“, so Pressesprecherin Annika Roth.

Privat ist Albers, die in Speyer lebt, bei der Linkspartei engagiert. Im Referentinnenamt folgt sie auf Jennifer Braun, die in rheinland-pfälzische Staatskanzlei gewechselt ist. Albers ist jetzt unter den Bewerbern in der dritten Ausschreibungsrunde ausgewählt worden, nachdem es in den ersten beiden Anläufen zu keiner Stellenbesetzung gekommen war.