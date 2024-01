Als vor wenigen Tagen der für Speyerer Verhältnisse beträchtliche Schnee weggeschmolzen war, bestätigte sich an der Ecke der Herdstraße zum Königsplatz hin der Verdacht: Nein, unter dem Pfeil auf dem Schild „Hier Parkschein lösen“ steht tatsächlich nicht der passende Automat. Die zuständigen Verkehrsbetriebe klären auf: Das Gerät ist ein Stück entfernt an der Ludwigstraße installiert, aber „das Schild muss ja so stehen, dass es aus der Herdstraße auch gesehen wird“. Auch wenn es aus dieser Perspektive komisch wirkt: Es ist hier kein Nachbessern geplant.

Handlungsbedarf gibt es hingegen an anderer Stelle: Nach einer perfiden Attacke kurz vor Weihnachten müssen noch mehrere Parkschein-Automaten ausgetauscht werden. Unbekannte hatten damals fünf Geräte mit Bauschaum zerstört, die Betreiber für Ersatz gesorgt – aber in mehreren Fällen auf Altbestände aus dem Lager zurückgreifen müssen, die nur Bar-, jedoch keine Kartenzahlung zuließen.

Jetzt sei Besserung in Sicht, wird mitgeteilt: „Zwei Automaten wurden gerade geliefert und werden in den nächsten Tagen austauscht (Oberer und Unterer Domgarten).“ Die weiteren folgten. Und, um alle Herdstraße-Gerüchte zu entkräften: Virtuelle Parkautomaten zum Entrichten der kürzlich verdoppelten Gebühren würden es nicht.