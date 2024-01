Die Deutsche Post DHL Group hat vergangenen Freitag eine neue Packstation beim Rewe-Markt in der Iggelheimer Straße in Betrieb genommen.

Wie das Unternehmen mitteilt, umfasst die Station 66 Fächer und speist sich aus Solarenergie. Die rund um die Uhr nutzbaren und in vielen Fällen zentral gelegenen Packstationen erfreuten sich großer Beliebtheit. So könnten Kunden ihre Pakete etwa beim Einkauf oder auf dem Weg zur Arbeit aufgeben. Bundesweit bietet die Deutsche Post DHL Group nach eigenen Angaben etwa 12.500 Packstationen an. Rund 23 Millionen Kunden seien registriert.