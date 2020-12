Martin Böcker, Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, nimmt Stellung zu unseren Artikeln „Schrille Dissonanzen zum Orgelneubau“ (8. Dezember) und „Ganz neue Klangerfahrung in Sachen Orgelmusik“ (18. Dezember). Die beiden Beiträge beziehen sich auf die Entscheidung des Presbyteriums, die vom Votum eines Expertenkreises abweicht, beim Orgelneubau in der Dreifaltigkeitskirche eine Mischung aus alten und neuen Elementen zu verwirklichen.

Einer seiner Freunde mit Verwandten in Speyer habe Böcker, der in Stade (Niedersachsen) auch Organist und Orgelsachverständiger ist, auf das hiesige Geschehen aufmerksam gemacht, wie er schreibt. „In meiner Tätigkeit als Orgelsachverständiger in der Region nordwestlich von Hamburg an der Elbe, habe ich in vielen Projekten Kirchenvorstände bei Orgelrestaurierungen und Neubauten beraten“, teilt der Fachmann mit.

Nachhaltigkeit gefordert

Bei der Planung solcher Vorhaben blicke ein Sachverständigenausschuss „nicht nur auf das einzelne Projekt, sondern ebenfalls auf die Nachhaltigkeit eines Orgelneubaus und auf die Position einer Orgel in einer Stadt oder Region. Denn die meisten Kirchenvorsteher kennen nur ihre eigene Orgel und haben eher selten den Blick über den ,Tellerrand’ hinaus“, so Böcker. „Zum Glück musste ich nie erleben, dass ein Kirchenvorstand sich gegen meine Empfehlung oder die Empfehlung eines Sachverständigenausschusses bezüglich der Wahl des Orgelbauers stellte“, erklärt er.

„Wenn die Kirchengemeinde und/oder Landeskirche einen Ausschuss zur Beratung des Kirchenvorstandes einsetzt, sollte man von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ausgehen. Andernfalls müsste man ja nur nach dem billigsten Angebot vorgehen. Aber so ein billiges Angebot ist nicht immer dasjenige, das am nachhaltigsten ist“, verdeutlicht Böcker. „In Speyer hat sich das Presbyterium gegen das Votum eines hochrangig besetzten Expertengremiums gestellt und somit das Grundvertrauen in die Zusammenarbeit in Frage gestellt und die Kompetenz des Gremiums in Zweifel gezogen“, findet er.

Der Experte fragt: „Was sind die Kriterien für die Entscheidung des Presbyteriums?“ Zeitgemäß solle die Orgel sein, nicht puristisch, fährt Böcker fort. „Die jungen Orgelbauer der nun gewählten Werkstatt waren so zugewandt, haben zugehört und sind gut evangelisch! War das der Orgelbauer Rowan West nicht, den der Kirchenvorstand in Bad Breisig mit einem seiner Instrumente kennenlernen konnte?“, wirft der Sachverständige eine weitere Frage auf.

Enthusiasmus contra Weltruf

„Ein billigeres Angebot ist natürlich für einen Kirchenvorstand verlockend“, so Böcker. Doch wie nachhaltig seien solche billigen Maßnahmen bisher gewesen, fragt er rhetorisch. „Ich habe in der Region Stade mit den Firmen West und Schuke zusammengearbeitet“, teilt Böcker mit. Die Kooperation mit beiden Firmen sei „von viel Engagement und Enthusiasmus geprägt“ gewesen, informiert er.

„Doch Orgeln, die die Firma West hier erbaut und restauriert hat, interessieren die internationale Fachwelt und die Gemeinden sind völlig begeistert von der handwerklichen und künstlerischen Arbeit“, teilt der Sachverständige mit. Handwerklich sauber gearbeitete Orgeln herzustellen, gelinge vielen Fachfirmen, räumt er ein. Entscheidend für den Gesamteindruck sei jedoch die Qualität des Pfeifenwerks und dessen Intonation.

Mehr auf Experten hören

Orgeln mit „modernem Gepräge“, solche, „die angeblich alles können“, seien in der Fachwelt weniger beachtet und würden kaum Gäste anziehen, lässt Böcker wissen. „Von Rowan West restaurierte oder im barocken Stil erbaute Instrumente sind ,modern’, indem sie Klänge erzeugen, die die Menschen tief in vielen gottesdienstlichen Situationen und im Konzert berühren“, teilt er mit.

Das heutige Presbyterium der Dreifaltigkeitskirche sei nur wenige Jahre im Amt, während die neue Orgel möglichst für viele Jahrzehnte, die Menschen erfreuen solle. Dem Rat einer unabhängigen Expertenkommission sei von daher mehr Gehör zu schenken, als einem Gremium, dass nur für kurze Zeit gewählt ist, findet Böcker.