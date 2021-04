In den vergangenen Tagen hat die Dommusik Speyer auf ihrem YouTube-Kanal neue Videos eingestellt. Seit Freitag sind „O süßer, o freundlicher“ SWV 285 von Heinrich Schütz mit Thomas Jakobs, Tenor, Robert Sagasser, Gambe, und Domkapellmeister Markus Melchiori, Truhenorgel, sowie Bachs Praeludium und Fuge in c BWV 546 mit dem Choralvorspiel „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ BWV 622 dazwischen von Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel zu sehen. Seit Mittwoch gibt es Bachs Choralvorspiel und Choral „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“ sowie Choralvorspiel und Choral „Christus, der uns selig macht“ BWV 620, ebenfalls mit Eichenlaub an der großen Chororgel. Seit Montag gibt Bachs Choralvorspiel und Choral „Christe, du Lamm Gottes“ BWV 618, auch mit Eichenlaub.

Produziert wurden die Videos von Domkantor Joachim Weller.