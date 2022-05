Mit 15 Beschickern aus Speyer ist am Freitag die erste Energiemesse auf der Maximilianstraße eröffnet worden. Sie läuft noch bis einschließlich Sonntag. Der Besucherzuspruch ist von Anfang an groß. Das Thema nachhaltige Mobilität und Energieversorgung beschäftigt die Verbraucher. Die Initiatoren sehen Potenzial für mehr.

„Ich hätte nie gedacht, dass an einem Freitag um die Mittagszeit so viele Leute auf der Hauptstraße unterwegs sind.“ Thomas Neubeck, Mercedes- und VW-Händler aus der Landwehrstraße, ist begeistert über das Interesse, das sich auch in Nachfrage an seinem Stand mit je zwei Modellen jeder Automarke und mit zwei E-Rollern äußert. Viele Besucher stammten aus dem Badischen, hat er schon festgestellt. „Die Leute kommen an die Stände und sie gehen in die Läden“, lobt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei der Eröffnung und wirbt schon für den verkaufsoffenen Sonntag.

Vom BMW- und Mini-Autohaus Cuntz ist die fast komplette Geschäftsführung vor Ort – und begeistert: „Endlich mal wieder Autos auf der Maximilianstraße“, so Seniorchefin Annemarie Schick mit einem Augenzwinkern. Sie wolle das nicht als Dauerzustand, erklärt sie der Oberbürgermeisterin sofort, gelegentliche Autoschauen müssten aber erlaubt sein. Zuletzt habe es das in den 1990er-Jahren gegeben, bevor die Veranstaltung nach Verbannung aus der Fußgängerzone auf den Festplatz eingeschlafen sei.

Probefahrten vereinbart

„Wir haben damals immer abends nachgezählt: Haben wir fünf Autos verkauft, waren es zehn“, blickt Seniorchef Werner Schick zurück. Es sei zwar heute nicht mehr möglich, vor Ort Verträge zu schreiben, aber die Kontakte seien angebahnt. „Wir haben schon mehrere Probefahrten vereinbart“, so die erste Bilanz von Tochter Simone Würfel nach wenigen Stunden Messe. Drei, vier E-Autos pro Firma waren auf der Veranstaltungsfläche zugelassen; es hätten mehr sein können, sagt Schick. Hybrid- und reine Elektrowagen zusammengenommen, habe er 20 verschiedene Modelle im Sortiment.

Was gibt’s schon, was kommt? Das interessiert am Freitag die meisten Besucher. „Nachhaltige Mobilität“ entwickelt sich derzeit schnell. Nicht immer halten die Angebote bereits mit der Nachfrage Schritt. „Viele fragen nach Balkonmodulen, aber die bieten wir nicht an“, sagt Vanessa Schäffner am Stand der Stadtwerke. Ein Erfolg könnte die Messebeteiligung für den kommunalen Versorger dennoch werden: „Photovoltaik-Anlagen mit Wallbox sind ein großes Thema. Wir haben schon mehrere Seiten mit Adressen von Interessenten beschrieben.“

Nachfrage überall

Die Stadtwerke und das Team von Fahrrad Weindel gehören wie vier weitere Unternehmen und für das Kulinarische ein Crepês-Stand zur Gruppe der Nicht-Autohäuser unter den Messeanbietern. Die vom Dom bis zum Altpörtel verteilten Stände verzeichnen alle Nachfrage. Auffällig ist: In der Beratung sind die Firmen unterschiedlich stark aufgestellt – was auch Kunden thematisieren. „Teilweise ist die Expertise erschreckend gering“, sagt Stefan Tiedemann über die Auskünfte. Er stammt aus Magdeburg und ist zusammen mit seiner Partnerin bei einem Besuch in Speyer bewusst zur Messe gekommen. Er gesteht aber auch, dass er als Tesla-Fahrer und Technik-Experte beim Thema E-Mobilität besonders viel weiß.

Lörinc Ilyes schiebt nicht nur einen Kinderwagen, sondern schaut und hört auch bei den großeren Gefährten ganz genau hin. Für ihn und seine Frau sei ein E-Auto durchaus ein Thema, berichtet er. „Echt coole Designs hier. Würde ich mir wahrscheinlich schon kaufen“, sagt er bei der Firma Kempl. Dann kommt das Aber: „Wenn die E-Autos die Reichweite von meinem jetzigen Diesel haben, steige ich sofort um. Aber der Diesel schafft 900 Kilometer.“

Auch die Oberbürgermeisterin fragt bei einem Rundgang kenntnisreich nach an den Ständen, interessiert sich eher für die Modelle unterhalb der SUV-Klasse – und hat viel Lob für die Messe-Initiatoren parat: „Peter Bödeker als Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft und sein Sohn Louis waren federführend. Es hat zwei, drei Anläufe mit uns bei der Stadt gebraucht, aber es hat geklappt.“ Peter Bödeker dankt, verteilt Blumensträuße an Seiler und ihre Mitarbeiterin Heidi Jester und betont: „Es ist eine Veranstaltung, die nicht besser in die Zeit passen könnte. Die Organisation war pragmatisch und ein gutes Miteinander.“ Wenn die Bilanz positiv ausfalle, könne er sich eine Neuauflage auch in einer größeren Form vorstellen.