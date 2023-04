Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Chile über Stuttgart nach China und via Speyer in die USA – so verlief der wilde Ritt vom Projekt zum Produkt. Es geht um eine spezielle Matratzentechnik, die seit Kurzem Frühgeborenen im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus zur Verfügung steht. Sie heißt „Babybe“ und zeigt: Globalisierung kann auch gute Ideen rasend schnell verbreiten.

Es gibt durchaus auch positive Dinge über die Globalisierung zu berichten. Zwar trägt das global vernetzte Weltgeschehen dazu bei, dass sich Krankheitserreger rasend schnell