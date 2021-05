„Gewinnspielbetrug mal anders“ – so überschreibt die Polizei ihre Warnmeldung vor einer neuen Masche, die ein unbekannter Mann am Montag in Speyer versucht habe. Er habe um 17.30 Uhr einen 56-Jährigen angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er nicht bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Wenn er 58 Euro bezahle, könne er aber weiterhin an dem Gewinnspiel teilnehmen. „Der Speyerer ließ sich nicht darauf ein und beendete sofort das Gespräch“, berichten die Beamten. Sie raten, bei solchen Anrufen misstrauisch zu seien: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat sofort.“ Es sollten auch nie Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches herausgegeben werden. Im Verdachtsfall solle die Polizei verständigt werden.