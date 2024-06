Die im Jahr 2020 aufgestellten Mülleimer-Modelle aus der Maximilianstraße machen Schule: Sie werden dieser Tage auch in weiteren Bereichen der Innenstadt aufgestellt.

Bereits durch neue Modelle ersetzt sind vier bisherige Behälter am Königsplatz. Zwei weitere sind für den Postplatz, eines für die Wormser Straße vorgesehen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. „Die alten Modelle waren zu klein, und es wird eine gewisse Einheitlichkeit angestrebt“, erklärt Pressesprecherin Annika Roth. Der Austausch an weiteren Standorten in der Innenstadt sei geplant. Aktuell angeschafft habe die Stadtverwaltung zehn Behälter zu einem Gesamtpreis von 11.470 Euro.

Die neuen Modelle sind aus pulverbeschichtetem Edelstahl und übertreffen mit 120 Litern das Volumen der Vorgänger (50 Liter) deutlich. In vielfrequentierten Bereichen kommt es in der Speyerer Innenstadt gerade an warmen Tagen immer wieder zu überfüllten Mülleimern, aus denen Eisbecher oder andere Verpackungen quellen. Eine Besonderheit der neuen Abfallbehälter ist neben dem im Deckel integrierten Aschenbecher ein verkleinerter Einwurf. Dieser könnte das Problem von sich auftürmenden, irgendwann zusammenfallenden und das Umfeld verschmutzenden Unrat-Stapeln eindämmen.