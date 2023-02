Nach mehr als 33 Jahren bei der Stadtverwaltung wechselt Matthias Nowack in den Ruhestand. Am 1. April übernimmt Tanja Binder von ihm die Leitung des Fachbereichs für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport der Stadtverwaltung Speyer. „Tanja Binder bringt berufliche und persönliche Erfahrungen aus allen vier Bereichen mit, die sie als Leiterin des Fachbereichs 3 künftig verantworten wird. Sie hat nicht nur mit ihren Fachkenntnissen, sondern auch mit ihrer sympathischen und freundlichen Art überzeugt“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Entscheidung des Auswahlgremiums. Binder ist 53 Jahre alt und lebt in Mannheim. Die Mutter dreier Kinder im Teenager-Alter bringt laut Stadtverwaltung eine „tiefe Leidenschaft für Kultur mit, möchte sich für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen und liebt es, selbst Sport zu treiben“. Ihr Ziel ist es, „für möglichst viele Gruppen der Gesellschaft Zugänge zu Kultur, Bildung und Sport zu schaffen“.

Binder arbeitete als Redakteurin und Chefredakteurin in den Bereichen Kultur und Bildung bei Magazinen und später 13 Jahre in den verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltungen Mannheim und Karlsruhe. Ihrer neuen Aufgabe sieht sie mit großer Begeisterung entgegen: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Stadtvorstand und den Mitarbeitenden den Fachbereich leiten und weiterentwickeln zu dürfen.“