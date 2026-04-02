Das Kuratorium der Kulturstiftung Speyer unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wählte zum 1 Januar 2027 als neuen Vorstandsvorsitzenden Jochen Klemke.

Er tritt als Nachfolger von Peter Eichhorn an, der aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Zur Komplettierung des Vorstands wurde Stephanie Kolb gewählt.

Weiteres Vorstandsmitglied ist Wolfgang Bühring, der im Vorstand seit 2023 mitarbeitet. Ebenfalls ehrenamtlich tätig bleibt Geschäftsführer Uwe Wöhlert.

Die Kulturstiftung ist die sogenannte Trägerstiftung, unter deren Dach sich inzwischen 30 Treuhandstiftungen mit 3 Millionen Euro Stiftungskapital versammeln.

Jochen Klemke ist seit 2014 im Vorstand tätig und übernimmt die Führung zum Jahreswechsel. Er bekräftigte nach seiner Wahl, dies im Sinne seines hoch verdienten Vorgängers tun zu wollen.

Stephanie Kolb ist ab kommendem Jahr neu im Vorstand der Kulturstiftung Speyer. Foto: Diepb

Die Kulturstiftung Speyer fördert Bildende Kunst, Literatur, Musik und Theater in Speyer und in der Pfalz. Von den Erträgen der Stiftungen fließen Beträge vornehmlich an Ausstellungen beim Künstlerbund und Kunstverein in Speyer, an Druckkostenzuschüsse und Lesungen, an Konzerte in Kirchen und städtischem Ratssaal, an Schauspiele im Zimmertheater und in der Heiliggeistkirche. Ebenso werden Mittel bereitgestellt für das Historische Museum der Pfalz, für Foto- und Filmaufführungen und für den Denkmalschutz.

Im vergangenen Jahr sind 104.000 Euro für rund 50 Projekte ausgeschüttet worden. Das ist eine Rekordsumme an Förderung.

Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums, bleibt Dompfarrer i. R. Matthias Bender. Er wurde wiedergewählt. Den Sitz im Kuratorium behält auch der neue Bürgermeister für Kultur Alexander Schubert bei, bisher als Museumsdirektor von Amts wegen, ab jetzt als gewähltes Mitglied.

Wieder gewählt wurden auch die Kuratoriumsmitglieder Thomas Franck-Schultz, Peter Rappold und Claudia Sturm.