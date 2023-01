Carmen Ewert ist die neue Verantwortliche an einer Schlüsselposition innerhalb der Stadtverwaltung Speyer. Sie folgt zum 1. Februar auf Diplom-Ingenieur Jürgen Borger als Leiterin der Abteilung Bauaufsicht, Denkmalpflege und Stadtbildpflege. Borger ist seit Juni 1991 im Baubereich der Stadt Speyer beschäftigt und unter anderem für Bauanträge zuständig. Seit Juli 1995 leitet er die Abteilung. Er geht in diesem Monat nach fast 32 Jahren im Dienst der Stadt in seinen Ruhestand.

Nachfolgerin Ewert ist eine 36-jährige gebürtige Schwetzingerin. Sie hat einen Master of Science in Denkmalpflege von Hochschulen in Halle und Dessau und wechselt von der Kreisverwaltung Germersheim, wo sie zuletzt als Projektmanagerin Hochbau für kreiseigene Gebäude tätig war, nach Speyer. Eine Sprecherin der Verwaltung ordnet auf Anfrage ein: „Sie bringt reichlich Praxiserfahrung aus den Bereichen Baurecht, Denkmalrecht und Verwaltungsrecht mit und ist es aus ihren bisherigen Tätigkeiten gewohnt, an einer wichtigen Schnittstelle zwischen den Interessen unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure zu vermitteln.“