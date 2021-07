Beim Seniorenbüro der Stadt Speyer steht mit dem Leitungs- auch ein Generationswechsel an. Constanze Konder tritt zum 1. September die Nachfolge von Ria Krampitz an, die das Seniorenbüro aufgebaut hat und im August in den Ruhestand geht. Dies teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Konder wurde 1995 in Neuwied am Rhein geboren, lebt aktuell noch in Rheinbrohl und arbeitete zuletzt im Impfzentrum Oberhonnefeld im Landkreis Neuwied. Im Oktober 2020 hat sie an der Universität Vechta ihr Masterstudium der Gerontologie abgeschlossen. Begleitet wurde das Studium laut Stadt von diversen Praktika im Gesundheitswesen sowie Fortbildungen, die Konder für die Leitungsstelle befähigten.