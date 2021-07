Eine Kleine Landtagsanfrage zum geplanten S-Bahn-Haltepunkt Süd hat der Speyerer Abgeordnete Michael Wagner (CDU) gestellt. Er schließt einer Pressemitteilung zufolge aus der Antwort von Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne): „Die Landesregierung steht nach wie vor zum Haltepunkt. Die Umsetzung wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Wagner erinnert daran, dass die Deutsche Bahn schon im Oktober 2015 den Antrag auf Planfeststellung eingereicht habe. Der Speyerer Stadtrat habe dazu 2017 eine positive Stellungnahme beschlossen.

„Die Landesregierung strebt eine Realisierung des Haltepunktes ,Speyer Süd’ an und steht zu der damit verbundenen Zielsetzung“, heißt es nun in der Antwort aus Mainz. Darin wird aber auch betont, dass sich seit den ersten Konzeptideen zahlreiche betriebliche Rahmenbedingungen verändert hätten. Diese würden nun nochmals geprüft. Ein neuer Termin für den 2020 Corona-bedingt ausgefallenen öffentlichen Erörterungstermin stehe noch nicht fest. Wagner lobt, „dass die Landesregierung den S-Bahn-Haltepunkt Süd nicht aus dem Blick verliert, auch wenn bis zur Umsetzung noch einige Jahre ins Land gehen werden“. In Speyer war die Mehrheit für die zwischen Hirsch- und Hasenstraße geplante Station bisher knapp, da unter anderem SPD und SWG nein sagen.