Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer eG (GBS) hat in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Speyer (SWS) eine weitere Ladesäule für elektrisch betriebene Fahrzeuge installiert. GBS-Kunden dürfen kostenfrei laden.

Die Ladesäule auf dem Kundenparkplatz der GBS in Speyer-West hat laut Mitteilung der Baugenossenschaft eine Leistung von elf Kilowatt und kann zwei Fahrzeuge gleichzeitig bedienen. Montags bis freitags sei die Säule für Kunden und Mitglieder der GBS reserviert. Wer dort für die Dauer seines Aufenthalts parke, kann kostenlos Strom tanken. „Es ist lediglich eine Anmeldung an unserer Information erforderlich“, nennt GBS-Vorstandsmitglied Oliver Pastor die Bedingung für die Nutzung. GBS-Vorstandsmitglied Bernd Reif freue sich, dass das Burgfeld eine weitere Säule erhält: „Die E-Mobilität hält damit weiter Einzug ins Quartier“, sagt er.

Täglich ab 17 Uhr sowie ganztägig am Wochenende und an Feiertagen stehe die Ladesäule allen Nutzern von E-Fahrzeugen zur Verfügung – dann auf eigene Kosten. Die GBS hat laut Mitteilung in diesem Sommer mit der Elektrifizierung der eigenen Fahrzeugflotte begonnen und in einem ersten Schritt zwei elektrische Kleinwagen angeschafft. Diese werden im GBS-Betriebshof mit „hauptsächlich selbsterzeugtem Solarstrom“ geladen. Bei Bedarf wird auf Ökostrom der SWS zurückgegriffen.