Die Modernisierungsarbeiten an der Lärmschutzwand entlang der B39 bei Dudenhofen befinden sich in den letzten Zügen. Die Wände wurden indes bereits mit Graffiti beschmiert.

Für die Restarbeiten an den Schutzplanken entlang der B39 in Dudenhofen kommt es zu weiteren verkehrlichen Einschränkungen entlang der Bundesstraße. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mitgeteilt. Von Montagmorgen bis Donnerstagmorgen, 15. bis 18. Juni, würden Arbeiten an den Schutzplanken und dem Anpralldämpfer im Bereich der Abfahrt Dudenhofen Ost / Boligweg ausgeführt. Die Abfahrt von der B39 aus Speyer kommend in Richtung Neustadt sei in dieser Zeit voll gesperrt. Die Zufahrt nach Dudenhofen könne dann nur über Dudenhofen Nord (Neustädter Straße) / Friedhof erfolgen. Im Anschluss wird laut LBM ab Donnerstagmorgen bis Freitagnachmittag, 18. und 19. Juni, die Abfahrt Dudenhofen Nord von Speyer kommend voll gesperrt. An diesen Tagen sei die Zufahrt in den Ort nur über die Abfahrt Dudenhofen Ost möglich.

Im Zeitraum 15. bis 19. Juni würden außerdem jeweils zwischen 8.30 und 15.30 Uhr Schutzplanken-Arbeiten in der Abfahrt Dudenhofen Nord von Neustadt kommend in Fahrtrichtung Speyer ausgeführt, informiert der LBM. Auf Grund von beengten Platzverhältnissen müsse mit einer weiteren Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 gerechnet werden. Die Abfahrt bleibe für die Verkehrsteilnehmer offen. Am Montag, 22. Juni, komme es zu einer Vollsperrung der B39 im Bereich entlang der Lärmschutzwand. „Der Verkehr wird von Speyer kommend über Dudenhofen Ost / Boligweg ausgeleitet“, erläutert der Landesbetrieb. „Dies ist notwendig, um die Verkehrssicherungen und Schutzeinrichtungen zurückzubauen und den Arbeitsschutz für das Personal der Verkehrssicherungsfirma zu gewährleisten.“ Die B39 werde voraussichtlich ab Dienstag, 23. Juni, wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Graffiti bleiben wohl

Kaum waren die neuen Lärmschutzwände entlang der B39 in Dudenhofen aufgestellt, sind sie auch schon mit Graffiti beschmiert worden. Mutmaßlich Anhänger von Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern haben an mehreren Stellen ihre „Werke“ an der Seite zur Bundesstraße hin hinterlassen. Der LBM teilt dazu auf RHEINPFALZ-Anfrage mit: Graffiti an Bauwerken würden regelmäßig festgestellt – egal ob bei neuen oder alten Bauwerken. „Wir bringen diese bei der Polizei immer zur Anzeige, handelt es sich doch um eine Straftat, nämlich Sachbeschädigung“, informiert der LBM.

Das Aufbringen von Graffiti lasse sich kaum verhindern, da die Bauwerke zur regelmäßigen Besichtigung und Wartung über die Betriebswege zugänglich sein müssten. Darüber hinaus dienten die gleichen Betriebswege auch der Sicherheit und dem Schutz der Verkehrsteilnehmer, nämlich als Flucht- und Rettungswege entlang von Straßen und Brücken. Folglich könne der Zugang zu den Bauwerken nicht versperrt werden, um diese vor Graffiti-Sprayern zu schützen. „Da wir also Graffiti nicht verhindern können und eine Reinigung auch sehr aufwendig und somit teuer wäre, beschränken wir uns darauf, nur ausgewählte Schmierereien – vor allem staatsgefährdende, beleidigende, rassistische oder extremistische Parolen/Symbole – zu entfernen“, berichtet der Landesbetrieb.