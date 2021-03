Bei der „SchaufensterKunst“ in der Innenstadt von Speyer gibt es mittlerweile 35 Kunstorte, wo Künstler der Region in den Schaufenstern von Geschäften ihre Werke zeigen. Neu sind Arbeiten von Wolf Spitzer bei Axel Walther Wohnbedarf in Gilgenstraße 26A zu sehen. Klaus Venus zeigt seine Fotografien im Planungsbüro 07 in der Johannesstraße 4. Monika Wiechers und Mirja Beste sind mit ihrer Kunst bei KiKu – die Nähwerkstatt – in der Armbruststraße 4 vertreten. Christoph Anschütz stellt bei der Haargalerie Enzo in der St.-Georgen-Gasse 7 aus. Arbeiten von Gerhard Fuchs sind bei der Galeria Kaufhof im Schaufenster in der Heydenreichstraße zu sehen. Andrea Niessen stellt beim Teppichhaus Speyer GmbH in Gilgenstraße 11 aus. Weitere Infos unter https://www.speyer.de/de/kultur/speyer-kultur-support/schaufensterkunst/