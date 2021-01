Ein „innovatives Verfahren“ setzt das Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus nach eigener Mitteilung seit Kurzem bei der Behandlung spezieller Bauchtumoren ein. Bislang sei die Methode erfolgreich bei zwei Patienten angewendet worden. Das „Diak“ will das Angebot ausbauen.

Bei dem Verfahren wird laut Mitteilung des Krankenhauses Krebsentfernung mit Chemotherapie kombiniert. Im ersten Schritt wird das krebsbefallene Bauchfell entfernt (Peritonektomie), anschließend die Bauchhöhle mit einer erwärmten Chemotherapie-Lösung durchgespült (HIPEC – Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie). Die Peritonektomie mit HIPEC wird laut „Diak“ nur in wenigen spezialisierten Kliniken in Deutschland durchgeführt. Die Methode könne „die Prognose betroffener Patienten deutlich verbessern“, wird Chefarzt Christian Klink in einer Mitteilung zitiert. Darmkrebspatienten könnten nach Auskunft des Operateurs und promovierten Mediziners, der seit August 2020 die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus leitet, wertvolle Lebenszeit und -qualität gewinnen.

Bei bestimmten Krebsarten wie Gallerttumoren (Pseudomyxome) oder Blinddarmkrebs (Appendixkarzinom) sei sogar eine völlige Heilung möglich. „Wenn sich der Krebs noch nicht weit ausgebreitet hat, ist die Therapie am erfolgversprechendsten“, sagt Klink.

Ob eine Peritonektomie mit HIPEC in Frage kommt, klären die Spezialisten vor der Operation durch bildgebende Verfahren wie Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT), teilt das Krankenhaus mit. Zu Beginn der Operation öffnen die Mediziner die Bauchdecke und ermitteln das Ausmaß der Tumorerkrankung auf Grundlage eines standardisierten Peritonealkarzinose-Indexes (Bauchfellkrebsbestimmung). Ist eine Peritonektomie mit HIPEC erfolgversprechend, legen sie für jeden Patienten ein individuelles OP-Verfahren fest.

Befallenes Gewebe entfernt

Bei der Peritonektomie mit HIPEC entfernen die Operateure zuerst das befallene Gewebe. „Oft müssen wir Organe wir die Gallenblase komplett entnehmen“ erklärt Klink. Beim Darm sei eine teilweise Entfernung möglich. Anschließend führen die Mediziner spezielle Schläuche in die Bauchhöhle ein, verschließen den Bauch und pumpen in ihn eine auf rund 42 Grad erwärmte spezielle Chemotherapie-Lösung. „Die Chemo bleibt für eine exakt berechnete Dauer im Bauch, um Tumorzellen abzutöten, die sich nicht entfernen ließen“, erläutert der Facharzt. Danach fließt die Lösung über die Drainagen ab.

Klink und sein Team haben im zweiten Halbjahr 2020 nach Angaben des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses eine Patientin mit einem Gallerttumor und einen Blinddarmkrebspatienten erfolgreich mit einer Peritonektomie mit HIPEC behandelt. „Beide sind bei gutem Gesundheitszustand zuhause“, berichtet Klink.