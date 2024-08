Maike Adam bietet ab sofort in ihrer kleinen Manufaktur im Otterstadter Weg 4 in Speyer einen Platz an, an dem Kreative töpfern sowie Keramik bemalen und Schmuck herstellen können. „Viele wollen kreativ sein, haben aber keinen Platz. Ich habe alles da“, sagt die 49-Jährige und erklärt damit ihre Geschäftsidee. Wer Lust auf Töpfern, Arbeiten mit Keramik, Tusche, Bodypaint-Abdrücke oder Kreativzeit in einer Werkstatt hat, kann sich bei Adam unter 06232 8611417 melden. Ihre Werkstatt steht auch für Geburtstage, Firmenfeiern, Junggesellinnen-Abschiede und Kindergarten-Gruppen bereit. Gezahlt werden die Miete sowie anteilig die Brenn- und Tonkosten. Nächstes Jahr möchte Maike Adam dann Kurse anbieten. Mehr zu ihrem Angebot gibt es ab nächster Woche auch online unter www.kleinemanufaktur.com.