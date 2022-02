Anne-Kathrin Schmalz (37) ist als neue Verwaltungsdirektorin des St.-Vincentius-Krankenhauses in Speyer begrüßt worden.

Anne-Kathrin Schmalz (37) ist als neue Verwaltungsdirektorin des St.-Vincentius-Krankenhauses in Speyer begrüßt worden. Schmalz’ Vorgänger Bernhard Fischer hatte die Klinik schon länger zu einem Landauer Arbeitgeber verlassen. Zuletzt wurde das Krankenhaus übergangsweise von Klaus Diebold geleitet, der nun wieder als kaufmännischer Bauleiter des neuen Bettenhauses tätig ist. Schmalz war nach Mitteilung des Krankenhauses in den vergangenen sechs Jahren als stellvertretende Geschäftsführerin des St. Josefskrankenhaus in Heidelberg tätig und verantwortete dort mit Gesamtprokura alle Verwaltungsbereiche des Krankenhauses.

In Speyer lobt sie offene und familiäre Atmosphäre im „Vincenz“ und sieht eine spannende Herausforderung für die nächsten Jahre in der Digitalisierung des Krankenhauses nach den Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes. Auch mit den aktuellen und den bereits geplanten Baumaßnahmen, wie dem Umbau der Intensivstation oder der Zentralen Notaufnahme, sieht Schmalz eine gute Möglichkeit, die Zukunft des Hauses mitzugestalten. Die gebürtige Heidelbergerin wohnt mit ihrem Lebenspartner an der Bergstraße und ist begeisterte Radfahrerin. Erholung findet sie daher am besten auf langen Radtouren in der Natur.