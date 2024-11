35 unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) sind derzeit vom Speyerer Jugendamt registriert und in Obhut genommen. „Nicht alle werden in Speyer betreut“, berichtete der städtische Fachbereichsleiter Georg Lehnen-Schwarzer. 18 sind demnach seit Januar unter anderem aus Somalia, Syrien und Afghanistan geflohen und Speyer zugewiesen worden. Deutschlandweit sind demnach knapp 45.000 UmA in Kinder- und Jugendunterkünften untergebracht.

Nach der vom Schwerpunktjugendamt Trier im Frühjahr aufgekündigten Kooperation mit dem Jugendamt Speyer wollen die Jugendämter Landau, Neustadt, Speyer sowie der Kreise Germersheim und Bad Dürkheim in diesem Bereich enger zusammenarbeiten. „Ressourcen, Personal und Infrastruktur sind knapp“, sagt Lehnen-Schwarzer. Dennoch sei auch Speyer angewiesen, unbegleitete minderjährige Ausländer wegen einer Quotenangleichung aus Baden-Württemberg und dem Saarland aufzunehmen. Dem Fachbereichsleiter zufolge kosten Unterbringung, Versorgung und Betreuung eines UmAs monatlich bis zu 4500 Euro.