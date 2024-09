Die „BrilliantSpaces“ im Haus Trinitatis haben nicht nur Seminare und Coachings im Angebot. Neuestes Beispiel: Die Konzertreihe „Artist.Lounge.Live.“.

Mit der Reihe starten Eigentümerin Maike Beth und der Musiker und Musikschulleiter Bernhard Sperrfechter in die Herbstmonate.Es wird in dieser Reihe nicht immer nur Jazz und auch nicht immer nur Musik geben, heißt es von den Veranstaltern. „Wir möchten damit auch Raum für neue innovative Formate schaffen“, so Beth und Sperrfechter unisono. Konzertiert wird in wechselnden Besetzungen, wobei Sperrfechter und Martin Simon die Basisbesetzung bilden. Dem umtriebigen Musikschulleiter liegt viel daran, die Musikerszene der Metropolregion mit einzubeziehen, er denkt aber auch an Musiker, die in Speyer noch nicht aufgetreten sind. Gespannt sein darf man darüber hinaus auf das erste Liegend-Konzert im früheren protestantischen Gemeindehaus.

Gleichwohl sind die Anfänge von „Artist.Lounge.Live.“ jazzig belegt: „Strings & In-Between“ heißt die Auftaktveranstaltung am 8. Oktober. Martin Simon und Bernhard Sperrfechter werden mit Gitarre und Bass die Kick-Off Veranstaltung für die neue Reihe bestreiten. In der Ankündigung ist von „Innovativem und Unerhörtem“ sowie dem „inspirierenden Dialog zwischen den Saiteninstrumenten“ die Rede. Im zweiten Konzert am 5. November wird unter der Losung „Strings & Bones“ Bernhard Vanecek an der Posaune das Duo ergänzen. Der energiegeladene Posaunist und seine zwei Musikerfreunde an den Saiteninstrumenten versprechen ein „vielseitiges Programm voller Überraschungen, das stilistische Grenzen durchbrechen und kreativ ausloten will“.

In der Ruhe liegt die Kraft

Das Konzert am 3. Dezember unter dem Motto „Ambient Strings“ zielt - passend zur Adventszeit - auf Ruhe und Entspannung. Konzertbesucher gehen in die Horizontale und werden ein Liege-Konzert erleben, bei dem „Ambience Music“ im Mittelpunkt steht. In entspannter Atmosphäre, in der die Musik liegend genossen werden kann, wollen Achim Huber (Keys), Martin Simon (Bass) und Bernhard Sperrfechter (Gitarre) eine Klanglandschaft erschaffen, die zum Träumen und Loslassen verführen soll. Es ist ein eher unkonventionelles Format Musik zu hören. „Ambient Strings“ soll den Zuhörern Zeit und Raum geben, um sich von stressigen Alltagssituationen zu befreien. Sie sind eingeladen, es sich bequem zu machen - im Sitzen oder gerne auch im Liegen. Dafür stehen Matten, Decken und Kissen bereit. Das geplante Liegekonzert bietet nicht nur Musik, sondern ein ganzheitliches Erlebnis, bei dem Raum, Klang und Körper in Einklang gebracht werden sollen. Das Momentum des Innehaltens und der Kontemplation ist in diesem Format also das tragende Element.

Die Macher der neuen Reihe wollen bewusst einen Kontrapunkt gegen die Hast der Zeit setzen und ihrem Publikum eine musikalische Plattform bieten, die zum Entspannen und Verweilen einlädt. Weitere Konzerte sind nach dem Jahreswechsel geplant. Große Bedeutung für die Reihe hat für Hausherrin Maike Beth auch eine gute Bewirtung im Haus Trinitatis. Angeboten werden eine Auswahl an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sowie Snacks und kleine Speisen aus der Levante-Küche.

Termine

8. Oktober, Strings & In-Between: Martin Simon (Bass), Bernhard Sperrfechter (Gitarre), 5. November, Strings & Bones: Bernhard Vanecek (Posaune), Martin Simon (Bass), Bernhard Sperrfechter (Gitarre), 3. Dezember, Ambient Strings (Liegekonzert): Achim Huber (Keys), Martin Simon (Bass), Bernhard Sperrfechter (Gitarre). Beginn jeweils 20 Uhr, Bewirtung ab 19 Uhr und nach der Veranstaltung, Eintritt 18 Euro/ ermäßigt zwölf Euro, Reservierung : info@brilliantchenge.de, 0160 2622535